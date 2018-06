Box Office Italia: Jurassic World Il Regno Distrutto divora tutti

Nonostante a vincere il weekend siano stati, senza grosse sorprese, i dinosauri hollywoodiani di Jurassic World: Il Regno Distrutto, troviamo in classifica ben quattro prodotti italiani.

Il film di J.A. Bayona che amplia la saga iniziata da Steven Spielberg con Jurassic Park ha incassato nel nostro Paese 3.704.215 euro nei primi quattro giorni di programmazione, spingendo al secondo posto Solo: A Star Wars Story, fermo appena a 358.676 euro. Il Jurassic World dunque ha fagocitato ogni cosa, persino Deadpool 2 è sceso in terza posizione con appena 193.708 euro di incasso.



Al quarto posto del fine settimana troviamo un Heist movie d'autore, La Truffa dei Logan firmata Steven Soderbergh, forte di 166.387 euro, mentre al quinto posto troviamo il primo film italiano del weekend: il Dogman di Matteo Garrone, che con altri 138.714 euro di incasso raggiunge i 2.226.563. Un'altra opera nostrana in arrivo dall'ultimo Festival di Cannes, Lazzaro Felice: la fatica di Alice Rohrwacher ha incassato 112.784 euro, meglio dell'horror The Strangers - Prey At Night, settimo con 108.809 euro.



All'ottavo posto il particolare coming of age Tuo, Simon, che mette in discussione l'orientamento sessuale di un giovane adolescente alla scoperta di se stesso: 95.307 euro l'incasso del weekend. In coda due film italiani, Malati di Sesso e Tito e gli Alieni con Valerio Mastandrea, capaci di guadagnare rispettivamente 76.474 e 68.500 euro.