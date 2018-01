Box Office Italia: Jumanji, Coco, Antonio Albanese e Paola Cortellesi sul podio

Quanto è interessante?







4 Segnala Notizia Segnala Errori

Mentre la Befana si portava via tutte le festività nel corso del weekend, spingeva nello stesso momento migliaia di spettatori al cinema, che hanno decretato il vincitore del fine settimana: Jumanji - Benvenuti nella Giungla Il sequel dell'originaledel 1995 ha sinora raccolto, dallo scorso 1 gennaio, 5.698.807 euro, 3.195.559 dei quali nell'ultimo weekend. Il film d'avventura targato Sony è riuscito a far meglio persino di Coco , l'ultimo capolavoroche in questi ultimi giorni ha raccolto 2.654.448 euro. Chiude il podio una sorpresa tutta italiana,, ultima fatica di Riccardo Milani, Antonio Albanese e Paola Cortellesi, che nei giorni della Befana ha incassato 2.597.202 euro.Fuori dalla Top 3 Wonder , il delicato e impegnato film di, in grado di incassare un altro milione e 962.482 euro. Al quinto posto un altro lavoro italiano, Ferzan Ozpetek ha infatti guadagnato 1.411.554 euro con, mentre il sesto posto della classifica è tutto per Ridley Scott e il rapimento del giovane Paul Getty III: Tutti i soldi del mondo ha incassato 1.290.780 euro. Ancora un film italiano al settimo posto, Gabriele Salvatores con la seconda stagione de Il Ragazzo Invisibile ha incassato poco meno di un 1 milione di euro, mentre il film d'animazionesi attesta all'ottavo posto con 642.865 euro.Chiudono la classifica, forse prossimi a uscire del tutto dalla Top 10, due campioni come Star Wars - Gli Ultimi Jedi Assassinio sull'Orient Express , capaci di incassare rispettivamente 598.918 e 481.357 euro.