Box Office Italia: Jennifer Lawrence debutta in vetta con Red Sparrow

Dopo alcune settimane in vetta, è arrivato qualcuno capace di portareal secondo posto del box office italiano: Red Sparrow .Il film conha debuttato nel nostro Paese incassando 1.175.572 euro, superando di fatto l'ultima fatica di Gabriele Muccino , comunque in grado di portare nelle proprie casse ulteriori 995.074 euro. Chiude il podio un altro film italiano, completamente gay friendly: Puoi Baciare lo Sposo diha incassato al debutto 952.307 euro. Sullo stesso piano Il Filo Nascosto diapprezzato soprattutto dalla critica e dal pubblico più raffinato, che ha guadagnato altri 925.966 euro.Soltanto quinto La Forma dell'Acqua - The Shape of Water di, che dopo il successo agli Oscar avrà probabilmente una nuova spinta: nel frattempo sono stati altri 799.014 gli euro incassati nell'ultimo weekend. Chi invece sta crollando a picco è Black Panther , solo sesto nel nostro Paese con 766.734 euro - e un totale che ha superato i 6 milioni. Debutta invece all'ottavo posto un altro protagonista degli Oscar: Lady Bird , delizioso lavoro indie di, ha incassato 557.090 euro, appena sopra al film d'animazione È Arrivato il Broncio, fermo a 518.892 euro. Chiude la classifica del fine settimana La Vedova Winchester , affascinante ghost-story con