Box Office Italia: gli Jaeger e i Kaiju di Pacific Rim - La Rivolta debuttano in vetta

Quanto è interessante?







2

Quando mega robottoni e mostri giganti si scontrano sul grande schermo, non ce n'è più per nessuno: Pacific Rim - La Rivolta è balzato in vetta al box office italiano con 1.122.986 euro.Nonostante il cambio di regia e di toni, gli spettatori nostrani si sono dimostrati fedeli alla saga, che quasi certamente vedrà un terzo capitolo prossimamente. Ottimi incassi, e secondo posto, per Il Sole a Mezzanotte - Midnight Sun , una favola dolce-amara per adolescenti con l'esuberanteche ha debuttato guadagnando 995.739 euro. Solo terza la nuova commedia di Vincenzo Salemme, sul podio grazie a 847.878 euro.Non molto distante, ma alla sua seconda settimana di programmazione, la divertente black comedy Metti la Nonna in Freezer con il duo De Luigi-Leone, che con altri 822.730 euro arriva a sfiorare i 2 milioni e mezzo di incasso. Al quinto posto troviamo l'irriverente Peter Rabbit , con 763.129 euro incassati al debutto, mentre stenta a ingranare Tomb Raider , ormai sesto con 683.459 euro (e appena 2.642.339 euro di incasso totale). Al settimo posto troviamo gli Ostili di, forti di 431.591 euro al debutto, mentre all'ottavo posto stringe i denticon Rooney Mara con 337.950 euro.Scende al nono posto, prossimo a uscire dalla classifica purtroppo, La Forma dell'Acqua di Guillermo del Toro, comunque arrivato a guadagnare più di 8 milioni in totale nel nostro Paese. Chiude la settimana Red Sparrow con Jennifer Lawrence, in attesa che Ready Player One di Steven Spielberg - in uscita il 28 marzo - strapazzi tutti a suon di biglietti staccati.