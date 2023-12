Box Office Italia: quali film hanno incassato di più nella Festa dell'Immacolata?

Nel giorno della Festa dell'Immacolata 2023, ovvero ieri venerdì 8 dicembre, i cinema italiani hanno potuto godere di una data festiva in più per iniziare al meglio questa anteprima degli imminenti weekend natalizi, con una grande affluenza di pubblico.

Dopo aver superato ufficialmente Oppenheimer, diventando il secondo miglior incasso del 2023 nel nostro paese dietro solo a Barbie, C’è ancora domani di Paola Cortellesi è rimasto al primo posto, stabilmente imbattibile anche di fronte alla nuova uscita per tutta la famiglia, il film d'animazione Prendi il volo di Illumination e Universal, nuovo film animato dai creatori del campione d'incassi Super Mario Bros: C'è ancora domani ha incassato solo nella giornata di ieri ben 501mila euro, un sostanzioso +26% rispetto al giorno precedente 7 dicembre che fa aumentare il totale a 28,7 milioni di euro, mentre Prendi il volo è atterrato secondo, con altri 431mila euro per un totale di 961mila euro in due giorni.

Il podio è chiuso da Napoleon, che continua a fare bene con altri 393.016 euro (+22%), per un totale di 6,5 milioni di euro. In quarta posizione troviamo Un colpo di fortuna di Woody Allen, che sale ad un totale di 560mila euro in tre giorni dopo un incasso di altri 320mila euro durante l'Immacolata, mentre la top 5 è chiusa da Cento domeniche, che con altri 125mila euro sale ad un totale di 1,4 milioni.

A dimostrazione della crescente affluenza, il totale al box office è stato di 2,5 milioni di euro, non solo un bel +101% rispetto allo scorso venerdì ma un bellissimo +261% rispetto al venerdì 9 dicembre 2022, quando l’incasso era stato di 682mila euro.

