Box office Italia: quali film stanno incassando di più nei nostri cinema?

Quali film stanno incassando di più nei cinema italiani? Facciamo il punto della situazione sul box office, tra le nuove uscite della settimana e i vecchi titoli che si confermano amatissimi dal pubblico.

A guidare la classifica della giornata di ieri venerdì 16 febbraio troviamo ancora Past Lives, uno dei film candidati agli Oscar 2024 che si è confermato in testa alla classifica con altri 142mila euro incassati, una media di 397 e un totale di 466.588. Nel frattempo Povere creature! resta secondo in pianta stabile, ma il nuovo film con protagonista l'amatissima Emma Stone ha in vista l'obiettivo dei 7 milioni, sempre più vicini dopo l'incasso di 118mila euro ottenuto ieri (il totale è attualmente a 6,9 milioni di euro): un risultato più che ottimo, considerato che La Favorita, il precedente film del regista Yorgos Lanthimos, sempre con Emma Stone, in Italia si fermò a 2,9 milioni.

Continua a deludere Madame Web, che dopo i pessimi risultati inanellati al box office Nord-Americano nel suo primo venerdì italiano ha incassato solo 115mila euro, una media di 337 e un totale di 345mila euro, mentre in quarta posizione un altro film con Sydney Sweeney, Tutti tranne te: la commedia romantica di maggior successo degli ultimi anni a livello mondiale ha incassato altri 88mila euro per un totale di 5,6 milioni di euro.

La top5, infine, è chiusa da Romeo è Giulietta, nuovo film di Giovanni Veronesi, che con altri 72mila euro incassati si porta ad un totale di 210mila euro dal debutto.