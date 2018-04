Box Office Italia: il fascino malato di Pablo Escobar vince il weekend

La criminalità, si sa, ha sempre il suo fascino, cinematograficamente parlando ovviamente: Escobar - Il Fascino del Male ha debuttato in cima al box office nel weekend appena passato.

Il film che vede protagonist Penelope Cruz e Javier Bardem ha sfiorato il milione, incassando 956.710 euro, circa il doppio di Rampage - Furia Animale, che nella sua seconda settimana di box office scivola al secondo posto. I mostri di The Rock hanno incassato 486.100 euro, meglio di Io Sono Tempesta di Daniele Luchetti, che con 295.839 euro si tiene il terzo posto del podio. Non è andato oltre il quarto posto invece Il Tuttofare, opera prima di Valerio Attanasio, già sceneggiatore del primo Smetto Quando Voglio: appena 189.088 gli euro incassati al debutto.



Cifra siile per Ghost Stories, film con Martin Freeman che ha incassato 185.792 euro. Resta in Top 10 Ready Player One di Steven Spielberg, che con gli ultimi 180.223 euro arriva a 4.653.510 nel nostro Paese. 170.238 gli euro incassati da Nella Tana dei Lupi, mentre non è riuscito ad andare oltre l'ottavo posto l'ottimo Molly's Game dello sceneggiatore (questa volta anche regista) Aaron Sorkin, che ha incassato 160.198 euro. Chiudono la classifica di una settimana un po' spenta I Segreti di Wind River, con 116.720 euro, e Sherlock Gnomes, a 97.258 euro. Con le temperature che salgono, e l'estate che si avvicina sempre di più, soltanto gli Avengers di Infinity War possono riaccendere il botteghino.