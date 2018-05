Box Office Italia: Deadpool 2 vince la settimana, sul podio anche Garrone e Sorrentino

Dopo una lunga attesa fatta di poster, trailer e video messaggi a dir poco epici, sempre al confine fra il politicamente scorretto e l'ironia, Deadpool 2 è finalmente arrivato nelle sale italiane conquistando subito la cima del box office.

Se guardiamo al solo fine settimana, il film di David Leitch ha incassato 2.653.615 euro, per il cinecomic Marvel però è stata una lunga settimana vista l'uscita di martedì 15 maggio. Nell'intera settimana l'incasso è stato di ben 3.806.943 euro, una cifra che il Mercenario Chiacchierone avrebbe sicuramente apprezzato e dissacrato con qualche battuta al vetriolo. Al secondo posto troviamo invece il nuovo capolavoro di Matteo Garrone, Dogman, capace di guadagnare - dopo il trambusto di Cannes e il premio come miglior attore a Marcello Fonte - 566.442 euro.



Il terzo posto della settimana appartiene a un altro grandissimo autore italiano, Paolo Sorrentino, che con Loro 2 ha portato a casa altri 518.611 euro. Scende invece al quarto posto Avengers: Infinity War con 455.891 euro, dopo una cavalcata da 18 milioni dal giorno dell'uscita. Quinto posto per Show Dogs - Entriamo in Scena, film "canino" pieno di star del cinema e della TV che hanno prestato la loro voce ai protagonisti: 293.637 euro l'incasso del film del weekend. Solo sesto invece Arrivano i Prof, divertente commedia firmata Ivan Silvestrin che ha guadagnato altri 144.482 euro.



Se Loro 2 è in terza posizione, in sala c'è ancora la prima parte dell'opera sorrentiniana: Loro 1 è il settimo film del weekend con 130.989 euro d'incasso. Chiudono la classifica Famiglia Allargata, Le Meraviglie del Mare e Parigi a Piedi Nudi.