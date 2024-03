Box Office Italia: come stanno andando Dune 2 e gli altri film in programmazione?

Dopo aver visto insieme quali sono le serie e i film più visti su Netflix in questi giorni, affacciamoci anche al cinema per fare il punto della situazione sugli incassi al box office dei film ora in programmazione nelle sale italiane.

Con l'avvicinarsi del nuovo week-end, Dune – Parte 2 è ancora in prima posizione ed estende il suo dominio verso il totale di 8,5 milioni: nel corso di martedì 19 marzo, infatti, il nuovo film di Denis Villeneuve ha ottenuto un incasso di altri 98.547 euro, per una media di 316 e un totale di 8,4 milioni di euro dal giorno d'uscita. Il grande successo del film, che ha superato i 200 milioni negli USA e i 500 milioni nel mondo, ha portato Timothée Chalamet a pareggiare un record di John Travolta che durava dal 1978.

Nel frattempo, la seconda posizione nella classifica del box office italiano è occupata dal film di corse Race for Glory – Audi vs Lancia, con protagonisti Riccardo Scamarcio e Daniel Brhul: ieri il film ha incassato 54mila euro portandosi ad un totale di 669mila euro. Infine, al terzo posto sul podio troviamo ancora La zona d’interesse di Jonathan Glazer, che con altri 5mila euro è salito ad un totale di 3,7 milioni di euro: la spinta degli Oscar 2024 riuscirà a portare il film oltre i 4 milioni?

Continuate a seguirci per tutte le prossime novità dal mondo del cinema, italiano e internazionale.

