Box office Italia: come sta andando Dune: Parte 2 nei nostri cinema?

In attesa del debutto nelle sale nord-americane previsto per domani 1 marzo, Dune: Parte 2 è arrivato al cinema in Italia: come sta andando al box office il nuovo film di Denis Villeneuve?

L'uscita del film Warner Bros Pictures, sostenuto da un'acclamazione universale della stampa – tanto per dirne una, Dune 2 è terzo nella classifica dei migliori film di tutti i tempi su IMDB - ha letteralmente monopolizzato il mercato italiano nella giornata di mercoledì 28 febbraio, che si è chiusa con un incasso totale di 983.398 euro e 150.731 spettatori, una crescita del 55% rispetto all'1 marzo 2023 e del +64 % rispetto alla settimana scorsa.

Il film di Denis Villeneuve, che aveva anche potuto godere di alcune anteprime in data 27 febbraio, ha avuto la sua uscita nazionale ieri 28 febbraio, chiudendo il primo giorno ufficiale di programmazione con un ottimo incasso di 417.829 euro per un totale di 679.551 euro, comprese le anteprime del 27 febbraio. Per un confronto Dune – Parte il 16 settembre 2021 aveva debuttato con 426.890 euro e aveva chiuso la sua run con un totale di 7,5 milioni, un grande risultato se considerato lo stato delle sale in quel periodo di covid.

In seconda posizione c'è ancora Bob Marley – One love, che ha incassato 106.342 euro per un totale di 1,5 milioni: il film dovrebbe riuscire comodamente a superare i 2 milioni nel corso del weekned.

