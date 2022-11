Box office Italia: Black Adam e Dwayne Johnson si arrendono a...One Piece Red!

Aspettando i numeri di Black Panther Wakanda Forever, che esce oggi al cinema in Italia, il box office italiano ha un nuovo re: il film d'animazione giapponese One Piece Red, distribuito da AnimeFactory.

Diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation, l’attesissimo nuovo film basato sul manga dei record di Eiichiro Oda è sbarcato in sala anche in Italia in anteprima in lingua originale in oltre 200 sale cinematografiche il 7 e 8 novembre, realizzando un successo mai visto per una programmazione in giapponese sottotitolato di un film anime: oltre 392.000 euro al box office e primo posto in classifica per due giorni consecutivi, sbalzando dalla vetta il cinecomix DC Black Adam con Dwayne Johnson. In Giappone la pellicola era già diventata a tutti gli effetti la più redditizia di sempre del franchise: ha infatti superato il traguardo dei 18 miliardi di Yen (oltre 115 milioni di Euro) registrando così il miglior incasso anime del 2022, ottenendo il secondo miglior debutto della storia del cinema giapponese, diventando il sesto miglior anime di sempre ed entrando nella top ten dei migliori incassi nazionali.

Nelle scorse ore Black Adam è sceso al quarto posto in Italia: con One Piece Red sul gradino più alto del podio, il film DC ha lasciato le posizioni numero 2 e numero 3 rispettivamente a La stranezza e L'ombra di Caravaggio, con Amsterdam di David O Russell - uno dei flop più clamorosi di sempre al box office - a completare la top 5.

Nel frattempo, Black Panther Wakanda Forever esce oggi nei cinema italiani: come si comporterà in fatto di incassi? Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.