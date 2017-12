Box Office Italia: Assassinio sull'Orient Express vince ancora in attesa di Star Wars

Quanto è interessante?







Mentre aspetta trepidante l'arrivo nelle sale di, il box office italiano continua a premiare Assassinio sull'Orient Express .L'adattamento diretto daha incassato nel nostro Paese altri 3.575.010 euro, arrivando così a 7.685.541 euro totali. Al secondo posto del weekend la prima sorpresa,che in pochi giorni hanno risalito non poche posizioni arrivando sul podio: 766.450 euro l'incasso. Sull'ultimo gradino del podio nostrano troviamoe il suo ottimo Smetto Quando Voglio - Ad Honorem , capitolo finale della trilogia Smetto Quando Voglio, che ha incassato altri 750.237 euro.Si parla ancora italiano al quarto posto, con il debutto dedi, film grazie al quale l'attore e regista ha incassato 686.103 euro nel solo weekend. Altro debutto in quinta posizione, cone il suo Suburbicon , da una sceneggiatura dei fratelli Coen: 488.384 euro l'incasso, di poco migliore della Justice League di Zack Snyder e Joss Whedon. I supereroi della DC Comics e della Warner Bros. questa settimana non vanno oltre il sesto posto con 424.956 di incasso.Le Seven Sisters di Tommy Wirkola e Noomi Rapace invece se ne stanno giustamente al settimo posto, quale posizione migliore, con 409.290 euro di incasso. Chiudono la classifica del weekend il divertente Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive , a 402.697 euro, Francesca Archibugi econ 259.886 euro e la Caccia al Tesoro di Carlo Vanzina, decimo incasso del weekend con 206.362 euro. La proverbiale quiete prima della tempesta...