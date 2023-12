Box Office all'insegna del Giappone? Dopo Godzilla tocca ad Hayao Miyazaki

Purtroppo le sale italiane dovranno attendere l'1 gennaio per Il ragazzo e L'airone, la nuova opera diretta dal maestro Hayao Miyazaki, ma nel frattempo in queste ore negli Stati Uniti il film d'animazione si sta preparando a conquistare il box office.

Secondo le previsioni, infatti, Il ragazzo e l’airone, che uscirà negli USA in 2.100 cinema, incasserà 10,2 milioni di dollari al botteghino nazionale, una cifra che potrebbe bastare a portare il film d'animazione in cima alla classifica dei titoli più visti del week-end, dato che il film-concerto Renaissance: A Film by Beyoncé dovrebbe debuttare con 9,5 milioni, andando ad occupare il secondo posto.

Per Il ragazzo e l'airone c'è grande attesa negli USA, con la maggior parte delle prime proiezioni delle grandi città andate già esaurite: sarebbe una grandissima vittoria per l'industria cinematografica giapponese, dato che nei giorni scorsi ha letteralmente conquistato Hollywood con Godzilla Minus One, film che oltre agli incassi da record e alle recensioni entusiastiche in queste ore è riuscito a strappare a sorpresa anche un biglietto per rientrare nella shortlist degli Oscar 2024 per la categoria dei migliori effetti speciali.

Ricordiamo che Il ragazzo e l'airone in Italia uscirà l'1 gennaio 2024, distribuito da Lucky Red: il film, presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, quasi certamente si giocherà l’Oscar per il miglior film d'animazione con Spider-Man: Across the Spider-Verse, l'altro grande film animato dell'anno.