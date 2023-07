Box Office: quali sono i film più visti a luglio 2023? La classifica

Quali sono i film più visti a luglio 2023? In questo articolo daremo una rapida occhiata ai titoli che stanno dominando il box office in queste prime due bollenti settimane del mese attualmente in corso.

Attualmente, favorito soprattutto dalla data d'uscita e non certo dall'andamento della performance, a dominare la classifica dei film più visti di luglio 2023 è Indiana Jones e Il quadrante del destino, nuovo capitolo della saga d'avventura con protagonista Harrison Ford scritto e diretto dal regista James Mangold: il titolo Lucasfilm ha accumulato finora 303 milioni di dollari, che bastano per dichiararsi al momento campione del mese ma non sono sufficienti a salvarlo dal rischio di flop, dato che il budget riportato equivale a circa 350 milioni di dollari (escluse le spese promozionali).

Al secondo posto un altro titolo che dovrà vedersela con un budget di produzione astronomico (ingrassato a dismisura a causa delle molteplici pause accumulate durante la pandemia, con le riprese iniziate proprio nel fatidico marzo 2020), ovvero Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno, blockbuster prodotto e interpretato da Tom Cruise arrivato a costare suo malgrado oltre 300 milioni di dollari: il week-end di debutto è stato molto positivo con 235 milioni di dollari ottenuti a livello globale e soprattutto forti segnali dai mercati internazionali, ovvero quelli che il titolo spera di conquistare per le settimane a venire nel tentativo di, se non replicare, quantomeno mettersi sulla scia del successo straordinario di Top Gun: Maverick.

Al terzo posto troviamo poi Insidious: La porta rossa, grande esordio alla regia per l'attore Patrick Wilson e nuovo episodio della fortunata saga horror creata da James Wan e interpretata dallo stesso Wilson: seguendo il solito e vincente modello Blumhouse, il film è costato appena 12 milioni e in pochi giorni ne ha già incassati 125. Infine, tra i titoli più visti al cinema a luglio 2023 spunta anche una vera e propria sorpresa: Sound of Freedom, diventato in America un vero e proprio fenomeno-rivelazione in grado di incassare in pochi giorni 85 milioni di dollari da un budget di 14 milioni.

Per altre letture, sapete che Tom Cruise lotta contro l'IA anche nella vita reale? Cliccate sul link evidenziato per saperne di più.