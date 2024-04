Box Office: quali film stanno incassando di più al cinema? I risultati del weekend

Quali film stanno incassando di più al cinema? Col nuovo weekend appena iniziato, diamo un'occhiata ai dati che arrivano sia dal box office nord-americano sia da quello italiano.

Si prevede che il nuovo horror Abigail guadagnerà tra i 12 e i 15 milioni di dollari nel suo fine settimana di apertura, superando in classifica il campione della scorsa settimana, il nuovo film di Alex Garland Civil War, che sette giorni fa ha avuto un esordio da record per la A24: l'horror classificato R della Universal è costato solo 28 milioni, quindi non dovrebbe avere problemi a realizzare un profitto entro la fine della sua corsa nelle sale, mentre Civil War occuperò il secondo posto in classifica nel suo secondo week-end di programmazione con un incasso compreso tra i 10 e i 12 milioni di dollari. Inseguono le altre nuove uscite di questa settimana, The Ministry of Ungentlemanly Warfare di Guy Ritchie e l'anime Spy x Family Code: White, che puntano a 5-6 milioni di dollari al loro debutto.

Il box office in Italia, invece, trova Civil War di nuovo al secondo posto, dato che in prima posizione da noi c'è Back to Black, il biopic dedicato a Amy Winehouse. Il podio è chiuso da Ghostbusters: Minaccia Glaciale, mentre nella top 5 rientrano anche Un mondo a parte e Kung Fu Panda 4.

