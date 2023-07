Box office, effetto Tom Cruise: Mission: Impossible 7 è da record per la saga

Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno ha conquistato il primo posto in classifica al box office sia domestico che internazionale, ma a quanto pare la popolarità di Tom Cruise spingerà il nuovo episodio della saga (quasi) trentennale verso un record di incasso.

Come riporta Deadline, infatti, Mission: Impossible – Dead Reckoning: Parte Uno ha stabilito un record nazionale di apertura per il franchise, superando di poco le aspettative di sabato 17 e collezionando la bellezza di 80 milioni di dollari: si tratta del miglior risultato (su cinque giorni) per la saga, risultato che supera quello (sempre su cinque giorni) di Mission: Impossible II, che nel 2000 aveva debuttato con 78,8 milioni tra mercoledì e domenica nel fine settimana del Memorial Day.

Il miglior risultato su 3 giorni appartiene ancora a Mission: Impossible – Fallout del 2018, che ha registrato 61,2 milioni di dollari: su tre giorni, Dead Reckoning: Parte Uno sembra poter arrivare ad un totale di 57 milioni in Nord-America, ma come al solito la produzione di Tom Cruise punta al dominio globale e potrebbe riuscire a superare il record di 247,8 milioni di dollari che Mission: Impossible – Fallout raccolse in giro per il mondo nel suo week-end di debutto (74 milioni arrivarono dalla Cina, territorio nel quale Dead Reckoning secondo le stime dovrebbe raggranellare circa 23 milioni: altro dato che ci fa capire quanto sia diminuita la presa di Hollywood in Cina dopo la pandemia) - stando agli analisti, Mission: Impossible 7 potrebbe arrivare ai 250 milioni globali al termine del suo primo weekend.

Riuscirà Tom Cruise a replicare il clamoroso successo di Top Gun: Maverick anche con la nuova avventura di Ethan Hunt?