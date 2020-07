Box office, c'è un record raggiunto solo due volte nella storia: The Rental ce l'ha fatta!

Per la seconda volta nella storia del box office The Rental, film diretto da Dave Franco (fratello di James) e con protagonisti Dan Stevens e Alison Brie, ha raggiunto un rarissimo record commerciale.

Il film è stato in grado di arrivare primo sia nella classifica dei film al cinema sia in quella home-video, avendo incassato $404mila dollari da 250 sale cinematografiche e posizionandosi davanti a tutti nelle graduatorie di vendita on demand.

Il thriller-horror, interpretato da Dan Stevens e Alison Brie e incentrato su due coppie in una casa vacanza che affrontano un terrore inaspettato, ha goduto però di un piccolo vantaggio rispetto a Trolls World Tour, unico altro titolo ad aver raggiunto questo primato qualche mese fa: a differenza del film d'animazione della Universal, infatti, The Rental è stato messo a noleggio con prezzo standard ($5,99-$6,99 a seconda della qualità video) e non al prezzo premium ($19,99) con quale invece era noleggiato Trolls.

In entrambi i casi, tuttavia, i due film sono riusciti ad ottenere uno straordinario successo durante la più grande crisi recente per il mercato cinematografico, diventando una delle rare storie di vittoria nella Hollywood della pandemia.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Trolls World Tour, film d'animazione del 2020 diretto da Walt Dohrn e David P. Smith e sequel diretto di Trolls (2016): il franchise è basato sulle bambole Troll dolls ideate da Thomas Dam.