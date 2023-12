Box office: C'è ancora domani supera Spider-Man: No Way Home, male Diabolik 3

Dopo aver vinto il Biglietto d'oro 2023 insieme ad Avatar, Barbie e Oppenheimer, continua la scalata di C'è ancora domani di Paola Cortellesi al box office nazionale.

In occasione della giornata di ieri 30 novembre, ultimo del mese, C’è ancora domani si è confermato primo in classifica e ha continuato a guidare la Top 10 anche davanti alle nuove uscite della settimana, come Diabolik: Chi Sei? dei Manetti Bros e Silent Night di John Woo: il primo film da regista di Paola Cortellesi, infatti, ha incassato altri 270mila euro (un -41% rispetto al giorno precedente), con una media di 568, cifre che spingono il totale a 25,4 milioni di euro.

In poche ore, C'è ancora domani ha superato Spider-Man: No Way Home, Il paradiso all'improvviso, Madagascar 2 e Inside Out, e ora siede alla posizione numero 27 della classifica all-time dei migliori incassi della storia del box office italiano: il prossimo nel mirino è Star Wars: Il risveglio della Forza, a quota 25,5 milioni, ma anche Fuochi d'artificio di Leonardo Pieraccioni, a quota 25,8 milioni. Gli unici altri film del 2023 ad aver fatto meglio di C'è ancora domani in Italia sono Oppenheimer e Barbie, rispettivamente alla posizione numero 21 con 27,9 milioni e alla posizione numero 9 con 32,1 milioni.

In seconda posizione nella classifica quotidiana troviamo Napoleon, che sale ad un totale di 3,9 milioni, mentre alla terza ancora Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, con un totale di 4,4 milioni. Tutte male le nuove uscite: Home Education – Le Regole del Male apre quinto con 29mila euro, sesto Diabolik – Chi Sei? con 25mila euro e nono Silent Night – Il Silenzio della Vendetta con 16mila euro.