Box Office: Dune 2 rischia già di perdere il primo posto, Kung Fu Panda 4 lo supererà?

Dune 2 è partito molto bene al box office, ma nel suo secondo week-end di programmazione rischia di essere rallentato dall'uscita di Kung Fu Panda 4, nuovo capitolo della popolare saga d'animazione.

Non che i due film andranno a condividere lo stesso tipo di pubblico, ma secondo gli analisti Kung Fu Panda 4 di Universal e Dreamworks Animation debutterà al primo posto, relegando Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve alla seconda posizione della classifica nel suo secondo week-end di programmazione, almeno a livello domestico: il quarto film di Kung Fu Panda dovrebbe infatti incassare dai 45 ai 50 milioni di dollari nel fine settimana di apertura, mentre nel secondo week-end nelle sale nord-americane il nuovo adattamento della saga fantascientifica creata da Frank Herbert dovrebbe aggiungere circa 40-45 milioni di dollari al suo totale.

Indipendentemente dalle recensioni, che non sono state molto positive finora, Kung Fu Panda 4 dovrebbe beneficiare della scarsità di film per famiglie al botteghino. Sulla base delle stime, le vendite iniziali dei biglietti dovrebbero addirittura migliorare rispetto ai suoi immediati predecessori, Kung Fu Panda 3 del 2016 (debutto da 41 milioni di dollari) e Kung Fu Panda 2 del 2011 (47,6 milioni di dollari). Resta più staccato il debutto dell'originale, Kung Fu Panda del 2008, che diede il via alla serie con un esordio da 60 milioni di dollari e un totale finale da 632 milioni di dollari a livello globale (il sequel alla fine fece meglio, con 665 milioni di dollari, mentre il terzo si fermò a 521 milioni di dollari).

Nel frattempo, Legendary è quasi pronta ad annunciare Dune 3 dopo il successo del secondo episodio, che ha debuttato con un incasso di 189 milioni di dollari a livello globale: sarà interessante vedere che tipo di tenitura avrà il film targato Warner Bros nelle prossime settimane.