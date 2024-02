Box office, disastro Pixar: la nuova edizione di Red va malissimo al cinema

Dopo l’arrivo di Red in Dvd e Blu-ray, il film è approdato nei cinema americani, distribuito per la prima volta da Disney.

La casa di produzione ha deciso di portare nei cinema i film Pixar che sono stati pubblicati direttamente su Disney+ a causa della pandemia Covid-19. Dopo Soul, è stato il turno di Red. Sembra però che la strategia non abbia funzionato, dato che la pellicola ha incassato appena 500.000 dollari nei 3 giorni di apertura. Dopo Red, sarà il turno di Luca, che arriverà nei cinema americani il 22 marzo 2024.

In un’intervista recente, la regista di Red Domee Shi (già realizzatrice del cortometraggio premio Oscar “Bao”) ha spiegato com’è nata la scena in cui la protagonista Mei si trova a un concerto e immagina la reazione di sua madre alla scoperta della sua monelleria, un gigante panda arrabbiato che cammina tra le strade di Toronto: “Penso che abbiamo scoperto quella specifica battuta in una parte tagliata del montaggio" ha raccontato la regista “È divertente e spaventoso allo stesso tempo. Stai giocando con il range del terrore di tua madre inca**ata. Come quando da bambino pensi: 'Cosa farà quando tornerà a casa?' Non c'è niente di più terrificante".

