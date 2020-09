Box office: crolla New Mutants, impenna Tenet, vince Keanu Reeves

Tenet di Christopher Nolan ha guadagnato $20,5 milioni nei suoi primi due giorni in Cina, mentre New Mutants sta già iniziando a mollare il passo e Keanu Reeves è il re del mercato on demand negli USA con Bill & Ted Face the Music.

Secondo le stime di Forbes il blockbuster fantascientifico con Robert Pattinson e John David Washington dovrebbe chiudere il suo primo week-end cinese con $30 milioni di dollari, numero che porterebbe le previsioni per un lordo finale più vicino ai $60 milioni che agli $80 milioni. Con $53,6 milioni di dollari già incassati negli altri mercati internazionali, l'action da $200 milioni di dollari di budget varcherà la soglia dei $100 milioni di dollari in tutto il mondo nelle prossime ore, con gli incassi nord-americani che, quando arriveranno, saranno fondamentali per il destino della produzione.

Al contrario The New Mutants della Disney ha già aperto negli USA ed è affondato come una pietra nel suo secondo venerdì, guadagnando solo $800mila dollari nella giornata di venerdì. Si tratta di un calo del 74% per il cinecomic horror diretto da Josh Boone, che ricorda il crollo di altri film del franchise degli X-Men come Dark Phoenix (-83% nel 2019), Apocalypse (-75% nel 2016), Days of Future Past (-73% nel 2014), Wolverine (-76% nel 2009) e The Last Stand (-77% nel 2006).

Intanto gode Keanu Reeves, col suo Bill e Ted Face the Music che ha guadagnato circa $125mila dollari nel secondo venerdì, ma lontano dalle sale: il film è, da due settimane, in cima alle classifiche VOD di Amazon, Google, Fandango e iTunes.

