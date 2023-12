Box office: come cambia la classifica dei migliori incassi in Italia con C'è ancora domani

C'è ancora domani ha superato Oppenheimer al box office italiano, riscrivendo ancora una volta le posizioni della classifica all-time dei migliori incassi italiani: vediamo insieme come cambia la graduatoria.

Ad oggi, i maggiori incassi nella storia del box office italiano sono:

Avatar - 68 milioni Quo vado? - 65 milioni Sole a catinelle- 51,9 milioni Titanic - 51,8 milioni Tolo Tolo- 46 milioni Avatar - La via dell'acqua - 44 milioni Che bella giornata - 43 milioni Il re leone (2019) - 37 milioni Barbie - 31,26 milioni La vita è bella - 31,23 milioni Alice in Wonderland - 30 milioni Avengers: Endgame - 30 milioni Benvenuti al sud - 29,8 milioni L'era glaciale 3 - 29,69 milioni Joker - 29,67 milioni Bohemian Rhapsody - 29,07 milioni Il codice Da Vinci - 28,6 milioni Chiedimi se sono felice - 28,4 milioni Natale su Nilo - 28,2 milioni Il ciclone - 28,02 milioni Oppenheimer - 27,9 milioni C'è ancora domani - 27,5 milioni

Al momento della stesura di questo articolo, C'è ancora domani si sta preparando al sorpasso di Oppenheimer, che sarà sancito ufficialmente nelle prossime ore: a quel punto, il film di Paola Cortellesi non faticherà ad entrare nella top20, e da lì continuerà a scalare posizioni a seconda di quanto ancora rimarrà in programmazione nelle sale: con il ponte dell'Immacolata previsto l'8 dicembre potrebbero arrivare incassi davvero sostanziosi, in grado di spingere il film ancora più in alto.

