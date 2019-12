Il box office cinese non ha avuto bisogno di Hollywood nel 2019

Con il recente flop di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in Cina, sono solamente due i film prodotti a Hollywood a rientrare nella top 10 degli incassi del box office cinese per il 2019.

"È la peggiore performance di Hollywood in Cina dal 2008" ha commentato Chris Fenton della IDW Media Holdings (via Variety). Tra il 2012 e il 2013, come ricorda Fenton, esistevano weekend in cui "il 90% del box office cinese arrivava da film stranieri... La Cina tassava i suoi esercenti se generavano oltre il 50% di incassi da film stranieri. Ma adesso non è più necessario."

Visto il poco interesse del popolo cinese nei confronti della galassia lontana lontana, gli unici film americani che rientrano nei 10 maggiori incassi di quest'anno per la Cina sono Avengers: Endgame ($614) e Fast and Furious: Hobbs & Shaw ($196 milioni). Una netta inversione di marcia rispetto ai cinque presenti lo scorso anno.

Grazie allo straordinario successo di blockbuster prodotti internamente come lo sci-fi The Wandering Earth e il fantasy d'animazione Ne Zha (entrambi hanno ottenuto circa $700 milioni), però, il box office cinese ha superato il proprio record di incassi ($8,67 miliardi) già lo scorso 13 dicembre, prima ancora dell'uscita del nuovo capitolo di Star Wars e dell'attesa commedia romantica Only Cloud Knows.

