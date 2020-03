Box office: in Cina perdite per oltre $200 milioni di dollari a causa del Coronavirus

Mentre in Italia la situazione dei cinema legata all'epidemia di Coronavirus sembra iniziare a stabilizzarsi, con i cinema che riapriranno in settimana, in Cina le cose non sembrano voler migliorare.

Anzi, secondo gli analisti, sono destinate a peggiorare: la Cina come noto è il secondo più grande mercato cinematografico al mondo dopo quello nord-americano, e l'effetto che la malattia sta avendo sugli affari e l'economia globale non può essere sottovalutato. Nel caso in questione, si stima che le perdite al botteghino in Cina abbiano superato i $ 200 milioni, numeri destinati a salire stando alle stime degli esperti del settore.

Il virus COVID-19 è emerso per la prima volta a Wuhan, in Cina, due mesi fa, e durante quel periodo, secondo un nuovo rapporto, al botteghino sono stati bruciati $214 milioni di perdite nel paese. I cinema in Cina sono stati completamente chiusi per contribuire a contenere il diffondersi dell'epidemia secondo direttive del governo, e di conseguenza le entrate per i mesi di gennaio e febbraio sono ammontate a soli $31,3 milioni. Chen Bei, vice segretario generale del governo municipale di Pechino, ha detto: "A giudicare dalla situazione attuale, l'industria cinematografica non è ancora pronta per riprendere gli affari e non abbiamo ancora approvato le richieste del settore".

Il Beijing Center for Diseases Prevention and Control e il Beijing Municipal Film Bureau hanno infatti pubblicato rigide linee guida per i cinema che desiderano riaprire o per le troupe cinematografiche che vogliono riprendere a lavorare. Le sale devono ottenere l'approvazione delle autorità locali e dovranno far fronte a maggiori misure di sicurezza per evitare i rischi, come la completa disinfezione dell'auditorium e la vendita dei biglietti in file alternate. Le troupe cinematografiche composte da 50 o meno persone possono iniziare le riprese dei loro film nell'area di Pechino, ma a condizioni rigorose: tutti devono indossare maschere e la temperatura corporea non può superare i 37,3 gradi centigradi.

Ricordiamo che in Italia Volevo Nascondermi uscirà senza intoppi. Per altri approfondimenti, scoprite come si sta attrezzando Hollywood per affrontare il Coronavirus.