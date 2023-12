Box Office 2023: con 8 film rimasti, il botteghino riuscirà a superare i 9 miliardi totali

Dopo i box office da record del 2019 e il crollo dovuto alla pandemia, sembra che i botteghini USA siano in ripresa, ma senza aver ancora raggiunto i livelli pre-COVID.

L’attuale incasso dei botteghini americani, stando ai dati raccolti fino al 17 dicembre, registra un valore di 8.58 miliardi dollari. Un ottimo numero se consideriamo i 7.45 miliardi del 2022 e i 4.56 miliardi del 2021, ma ben lontano dai 10-11 miliardi che di solito si registravano prima del 2020.

Il 2023 è sicuramente stato l’anno del successo per numerosi blockbuster, con una classifica dominata da Barbie con 636 milioni di dollari incassati negli USA (2.The Super Mario Bros. Movie $574,934,330 – 3. Spider-Man: Across the Spider-Verse$381,311,319 – 4. Guardiani della Galassia Vol. 3 $358,995,815 - 5. Oppenheimer $326,058,165). In ogni caso, I proprietari dei cinema americani non si aspettano di raggiungere i 9 miliardi di incassi totali grazie alle 8 pellicole rimaste, poiché a dicembre manca un film dominante in grado di sfondare al box office:

“La pressione è alta perché questi film (riferendosi ai film in uscita a dicembre) facciano grandi risultati per raggiungere i 9 miliardi di dollari per l'intero anno nazionale. Negli ultimi anni, un singolo blockbuster - "Avatar: La via dell'acqua" nel 2022 e "Spider-Man: No Way Home" - ha dominato completamente il box office natalizio. Ma questa volta, l’incasso sarà distribuito su più film”. Afferma l'analista senior di Comscore Paul Dergarabedian.

Se parliamo di film in uscita a dicembre, quali sono le stime al box office per Aquaman e il regno perduto?