La Bottle Cap Challenge di Donnie Yen ad occhi bendati

La cosiddetta bottle cap challenge è l’ultima tendenza social, che ha contagiato attori, personaggi famosi e gente comune. Si tratta di riuscire a svitare il tappo di una bottiglia con un calcio, senza ovviamente rovesciarne il contenuto. Anche Donnie Yen si è cimentato nell’impresa.

L’attore di Rogue One: A Star Wars Story e Ip Man (qui il trailer del quarto capitolo) ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video del suo tentativo, al quale ha voluto aggiungere una ulteriore difficoltà: prima di sferrare il calcio, infatti, si è bendato gli occhi. Il giochetto, come potete vedere nelle immagini, gli è riuscito, e al termine del filmato l’attore sfodera un soddisfatto sorriso.

Donnie Yen è stato recentemente al centro di un rumor sul suo possibile ingaggio per un film Marvel, così come Millie Bobbie Brown, la giovane Eleven di Stranger Things. La voce è stata poi smentita dallo stesso Kevin Feige. “Sono due bravi attori che sarebbe bello vedere nel MCU” ha detto il boss dei Marvel Studios. “Ma non c’è niente di concreto, niente di cui parlare.”

Yen sarà invece il protagonista di Ip Man 4, in uscita a luglio, film sulla vera storia dell’insegnate di arti marziali e "padre" del Wing Chun. Ip Man scoprì molti talenti di fama mondiale, tra cui Bruce Lee, che sarà interpretato da Kwok-Kwan Chan. La trama del quarto capitolo della serie porterà Ip Man in America, e nel film sarà presente il campione di arti marziali Scott Adkins. Yen ha già dichiarato che sarà il miglior film della saga.