Botteghino USA disastroso nel weekend, complice il Super Bowl: primo Assassinio sul Nilo

Non sta convincendo, in termini di biglietti staccati, Assassinio sul Nilo, che nel suo weekend di debutto sta sortendo risultati insufficienti a un botteghino disastroso per tutti, negli Stati Uniti. Complici il Super Bowl di domani, i ritardi nell'uscita e una promozione milionaria che, però, non ha convinto. Ecco la classifica.

Lo scorso weekend aveva visto l’incredibile record di Jackass Forever al botteghino statunitense, mettendo a segno numeri da capogiro che lo hanno fatto rientrare del budget in soli due giorni, considerando i bassissimi costi di produzione del franchise. Tanto è stata felice la scorsa fine di settimana, quanto si dimostra disastrosa quella ancora in corso, con la principale classifica di Deadline che è stata costretta ad aggiornarsi nelle sue stime, paventando numeri complessivi davvero bassi entro la giornata di domani.

Al primo posto c’è il debuttante Assassinio sul Nilo, secondo capitolo degli adattamenti dell’Hercule Poirot di Agatha Christie portati avanti da Kenneth Branagh davanti e dietro la macchina da presa: costo della produzione, 90 milioni di dollari, relativamente basso e non impossibile da coprire. Il film ha visto un’apertura nella giornata di ieri di soli 5,1 milioni di dollari, mentre la redazione di Deadline stima una chiusura entro domani a 12,7 milioni complessivi. Il che non è molto, fa notare la testata, considerando il buon punteggio di pubblico secondo CinemaScore – un dignitosissimo B, lo stesso ottenuto dal precedente capitolo – e i diversi milioni spesi dalla Disney in promozione.

Ben 18 milioni in spot sui principali network e gli eventi dello sport attualmente in corso, con una copertura social di 217,9 milioni di utenti, anche a causa delle notizie su Armie Hammer. Ma l’incasso non è neanche così drammatico, considerando la concomitanza di domani col Super Bowl e il fatto che il film, alla resa dei conti, incasserà solo il 13% in meno del molto atteso House of Gucci. C’è da considerare però che il precedente capitolo aveva stupito tutti con un'apertura di 28,6 milioni, anche se non in periodo pandemico. Trovate qui la nostra recensione di Assassinio sul Nilo.

Rimane al secondo posto Jackass, seguito al terzo da Marry Me, la nuova commedia romantica con Jennifer Lopez e Owen Wilson arrivata nelle sale assieme a Branagh con un B+ su CinemaScore: si attesa a soli 3 milioni al debutto e 8 milioni stimati nel weekend, cifre in cui potrebbe aver giocato la distribuzione streaming in contemporanea su Peacock, anche se gli abbonati sono un’inezia e potrebbero sottrarre poco al botteghino. Tuttavia, rivela Deadline, molti azionisti del settore sono concordi sul fatto che diversi film hanno richiesto costi esagerati anche per gli standard pre-pandemici e che non avrebbero quindi mai dovuto ottenere il via libera, quantomeno a quel budget. Chiudono la Top 5 del weekend: Spider Man No Way Home alla nona settimana di distribuzione e attualmente al sesto posto nella classifica dei più grandi incassi della storia del cinema; Blacklight, il nuovo action con Liam Neeson al suo debutto questo weekend.