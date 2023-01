Boston Strangler, Keira Knightley nelle prime foto: c'è anche la data d'uscita!

Questo primo scorcio di 2023 porterà con sé un'interessante novità per gli amanti delle storie crime: su Disney+ è infatti in arrivo Boston Strangler, il film che racconterà le vicende relative all'inquietante sequela di omicidi avvenuta nella città americana durante la prima metà degli anni '60 del secolo scorso.

Dopo esser stata annunciata come protagonista di Boston Strangler ormai più di un anno fa, Keira Knightley è dunque finalmente pronta a mostrarsi nei panni di Loretta McLaughlin, la cronista che per prima unì i puntini di un disegno ancora tutto da interpretare, collegando tra loro i vari omicidi compiuti da quello che sarebbe poi divenuto tristemente celebre come, appunto, Strangolatore di Boston.

Rivelataci nelle prime foto ufficiali di Boston Strangler pubblicate proprio in queste ore, McLaughlin dovrà quindi districarsi insieme alla collega e amica Jean Cole (Carrie Coon) in un mondo ostile e sessista che non faciliterà certo il lavoro alle due giornaliste.

Nel cast, oltre alle già citate Knightley e Coon, troviamo anche David Dastmalchian, Alessandro Nivola, Morgan Spector e Chris Cooper, mentre alla regia ci sarà Matt Ruskin (Ridley Scott e Margot Robbie figurano invece come produttori). Il film sbarcherà su Disney+ (catalogo Star) il prossimo 17 marzo, data in cui esordirà invece su Hulu e Star+ rispettivamente negli Stati Uniti e in America Latina.