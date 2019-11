BossLogic trasforma Joker e Iron Man nelle statuette dei premi Oscar in due nuove fan art

Come ben sappiamo, a due mesi dell'annuncio ufficiale delle nomination agli Oscar 2020 ed entrati ormai nella cosiddetta stagione dei premi, tra Golden Globes, BAFTA e i vari riconoscimenti che saranno assegnati ai migliori film dell'anno dai diversi sindacati, gli studios hanno iniziato le campagna di promozione agli Academy Awards.

Tra i due titoli che stanno facendo più parlare per questa campagna For Your Consideration e tra i maggiori incassi dell'anno e da record, ci sono ovviamente Avengers: Endgame, che è il cinecomic più ambizioso mai prodotto e il miglior incasso della storia del cinema, e il Joker di Todd Phillips, che ormai vicinissimo al miliardo di dollari nel mondo e con un budget di appena 55 milioni (più un'altra cinquantina per le spese di marketing), è diventato il film più profittevole di sempre.



Seguendo allora l'esempio della Walt Disney Picturs e della Warner Bros, l'ormai sdoganatissimo BossLogic ha deciso di regalarci due nuove fan art un po' diverse dal solito, dato che ha deciso di trasformare Iron Man (Robert Downey Jr.) e Joker (Joaquin Phoenix) nelle statuette degli Oscar, in un lavoro artistico molto affascinante.



Mentre per il Joker sono elevate le probabilità di presenza e vittoria agli Oscar 2020, diversa è la storia di Avengers: Endgame, che potrebbe stravincere lato tecnico, specie effetti speciali, trucco, costumi, ma non nelle categorie principali, dove al limite potrebbe comparire in nomination Robert Downey Jr. spinto com'è dal pubblico e dallo studio.



Cosa ne pensate?