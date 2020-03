BossLogic immagina il poster di Spider-Man 3 con Deadpool e Daredevil

Nella giornata di ieri Kevin Smith ha parlato della possibilità che Daredevil appaia in Spider-Man 3, ancora una volta interpretato da Charlie Cox, e ovviamente i fan del Marvel Cinematic Universe sono impazziti alla sola idea.

Il regista di culto ha chiarito di non aver avuto notizie ufficiali in merito, ma le sue parole sono bastate per infuocare gli animi e soprattutto l'immaginazione, come potete vedere nel post che vi riportiamo in calce all'articolo: il noto artista BossLogic, infatti, sempre con le orecchie tese in ascolto di rumor simili, ha cavalcato l'entusiasmo della fan-base e pubblicato una magnifica locandina per uno Spider-Man 3 con co-protagonisti Daredevil e Deadpool.

Al momento non sono stati confermati dei piani ufficiali per il ritorno di Charlie Cox nei panni del personaggio (l'attore ha interpretato il supereroe, lo ricordiamo, nelle serie tv Marvel/Netflix) ma sappiamo che i Marvel Studios stanno lavorando al terzo capitolo della saga di Deadpool con Ryan Reynolds dopo l'acquisizione Disney/Fox e il passaggio di diritti.

Recentemente Tom Holland ha definito fuori di testa la sceneggiatura di Spider-Man 3, ancora senza titolo, e considerato l'ampio utilizzo di personaggi fatto nei precedenti Homecoming e Far From Home, i fan si aspettano grossi nomi per il terzo film MCU di Jon Watts sia nel campo dei villain, sia in quello degli alleati.

In attesa di nuovi aggiornamenti sulla questione Morbius/Venom 2 vi ricordiamo che Spider-Man 3 uscirà il 16 luglio 2021 e farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.