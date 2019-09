BossLogic immagina la messicana Eiza Gonzalez come Catwoman per The Batman

Un recente report di Heroic Hollywood vorrebbe Matt Reeves alla ricerca di un attrice di colore per la sua Catwoman nell'atteso The Batman, puntando a quanto pare soprattutto a Zoe Kravitz, eppure non ci sono conferme ufficiali in merito e dunque il sempre sul pezzo BossLogic ha deciso di pubblicare una delle sue splendide fan art.

Ovviamente, come intuibile, la nuova immagine ideata dall'artista web è dedicata proprio a Catwoman, anche se nei panni della seducente e pericolosa Selina Kyle non mette la chiacchierata Zoe Kravitz, preferendo invece sostituirla con la splendida attrice messicana Eiza Gonzalez, vista di recente nel divertente Hobbs & Shaw al fianco di Dwayne Johnson e Jason Statham.



Tra le fan favorite per il ruolo di Catwoman, comunque, dall'annuncio di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne c'è sempre stata in pole position Vanessa Hudgens, a cui sono state dedicate infatti una moltitudine di fan art. BossLogic invece guarda alla Gonzalez e tira fuori un'immagine dal cilindro davvero niente male, basata evidentemente sul costume che indossava Michelle Pfeiffer nel Batman - Il ritorno di Tim Burton.



Nel frattempo sono finiti online i primi dettagli sulla trama di The Batman, mentre sembrerebbe che Matt Reeves voglia Mahershala Ali come Commissario Gordon. Il film uscirà nelle sale americane il 25 giugno 2021.