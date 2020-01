BossLogic immagina Christian Bale come Mephisto in Thor: Love and Thunder

La notizia di un possibile ed eventuale coinvolgimento di Christian Bale in Thor: Love and Thunder scritto e diretto da Taika Waititi ha mandato letteralmente in visibilio i fan dei Marvel Studios, che hanno cominciato a fantasticare sul ruolo - ancora misterioso - che potrebbe interpretare il grande attore.

Tanti appassionati dei fumetti della Marvel e dell'Universo Cinematografico si sono trovati concordi su Beta Ray Bill come possibile parte per Christian Bale, in netto disaccordo invece con il personaggio pensato dal fumettista Jason Aaron, che per l'interprete de Il Cavaliere Oscuro e del bel Le Mans ' 66 - La grande sfida ha pensato a Dario Agger, l'iterazione più recente del Minotauro da lui ideata.



Dopo i fan e Aaron, così, è arrivato anche il turno del mitico BossLogic, l'artista web che in questa occasione ha pensato bene di immaginare Bale nei panni di Mephisto, un grande villain degli Avengers in realtà poco associato a Thor. Dovesse mai comparire al cinema, il franchise più adeguato ci sembra essere quello di Doctor Strange o di WandaVision, ma tutto può essere con l'Universo Marvel.



Vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder vedrà nel cast anche Chris Hemsworth e Natalie Partoman, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche il 5 novembre 2021.