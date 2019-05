Bosslogic immagina Charlie Hunnam come Wolverine per il MCU, la fan-art è spettacolare

Quasi a voler rispondere alla ridicola petizione per Danny De Vito come nuovo Wolverine per il Marvel Cinematic Universe, il noto artista Bosslogic è sceso su Instagram per promuovere la sua versione Marvel Studios del mutante canadese, che ha le fattezze di Charlie Hunnam.

Nella spettacolare immagine in bianco e nero postata dall'artista sul social network, l'attore di Triple Frontier e King Arthur divenuto famoso in tutto il mondo per la serie tv Sons of Anarchy si trasforma in una nuova versione di Wolverine che, siamo sicuri, vi farà impazzire.

Come al solito, potete ammirare l'immagine comodamente in calce all'articolo.

Dopo l'acquisto della Fox da parte della Disney la possibilità di vedere gli X-Men all'interno del Marvel Cinematic Universe - dove potranno interagire con Spider-Man, gli Avengers, i Guardiani della Galassia e, ovviamente, anche i Fantastici 4, altre new entry dall'affare Disney-Fox - si sono trasformate da sogno lontanissimo a sicura certezza: l'unico problema, a detta di Kevin Feige, è che dovremo aspettare almeno quattro cinque anni per vedere nuovi film su questi personaggi, dato che al momento dell'ufficialità del passaggio di diritti di sfruttamento cinematografico, i Marvel Studios avevano già preparato i piani per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

I dettagli per il futuro della compagnia di Kevin Feige ci saranno svelati quest'estate, dopo l'uscita di Spider-Man: Far From Home, che come sappiamo chiuderà ufficialmente la Fase 3 e il primo ciclo del MCU, iniziato nel 2008 con Iron Man e denominato Infinity Saga (perché incentrato sulle Gemme dell'Infinito). Secondo voi su cosa ruoterà il prossimo ciclo della compagnia? Fatecelo sapere nei commenti.

Con i fratelli Russo e gli sceneggiatori Markus e McFeely che hanno più volte parlato di un adattamento di House of M, la maggior parte dei fan sospetta che questa particolare story-line Marvel Comics sarebbe l'ideale per portare i mutanti nel MCU. Secondo una nuova teoria, inoltre, sarà proprio Scarlet a creare i mutanti, mentre si aprono le scommesse sulla data di uscita di Avengers 5.