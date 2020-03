BossLogic immagina Ana de Armas nei panni di Poison Ivy per Birds of Prey 2

Birds of Prey (e la Fantastica Rinascita di Harley Quinn) ha presentato ai fan della DC Films alcuni dei personaggi femminili più amati del mondo dei fumetti, ma ci sono ancora molte possibilità per un eventuale sequel.

Il principale tra questi è sicuramente Pamela Isley / Poison Ivy, che alcuni hanno sperato possa apparire in un ipotetico sequel di Birds of Prey o in uno spinoff sulle Gotham City Sirens. In uno dei suoi celebri fanta-cast, il noto artista digitale BossLogic ha provato ad immaginare nel ruolo della villain DC l'attrice Ana de Armas, co-protagonista di Blade Runner 2049, Knives Out e 007: No Time to Die.

Potete guardare la magnifica fan-art nel post in calce all'articolo.

Il ritorno di Poison Ivy sul grande schermo (dopo l'iconica interpretazione di Uma Thurman in Batman & Robin) è qualcosa che l'attrice di Harley Quinn nonché produttrice di Birds of Prey Margot Robbie ha anticipato in una recente intervista, dato che i due personaggi hanno un forte legame (anche sentimentale) nei fumetti DC.

"Sto spingendo da molto tempo per una riunione con Poison Ivy. Ho lavorato davvero duramente su questo aspetto, e per molto tempo. Perché ovviamente Ivy e Harley hanno un rapporto così incredibile, quindi mi piacerebbe esplorarlo. Se leggi i fumetti, Poison Ivy e Harley hanno una relazione intima: in alcuni viene trattata come un'amicizia, in altri è qualcosa di sessuale, vengono descritte come una vera a propria coppia. Mi piacerebbe molto che Poison Ivy fosse inserita nell'universo DC, perché la relazione tra Harley e Poison Ivy è uno dei miei aspetti preferiti dei fumetti."

Curiosamente, l'attrice cubana ha iniziato una relazione con Ben Affleck, ex interprete di Batman: i due faranno coppia nel thriller erotico Deep Water di Adrian Lyne, sul set del quale pare sia scoppiato l'amore. Prossimamente, l'attrice interpreterà anche Marilyn Monroe nel biopic Blonde, diretto dal grande Andrew Dominik per Netflix.