Stando ai boss di Warner Bros, Godzilla vs Kong potrebbe venire posticipato

È bastato un solo weekend e l'uscita nelle sale di Pets - Vita da animali 2 per scalzare Godzilla: King of the Monsters addirittura dall'intera Top 3 del botteghino americano, sostituito anche da X-Men: Dark Phoenix, in un fine settimana di giugno comunque non così brillante in puri termini di incassi.

Il film diretto da Michael Dougherty (la nostra recensione di Godzilla: King of the Monsters) ha attualmente guadagnato 197 milioni di dollari nel mondo, cifra assolutamente bassa se paragonata sia agli incassi dei titoli precedenti sia al budget stanziato dalla produzione, di ben 170 milioni di dollari (escluso il marketing). Flop? È ancora presto per dirlo, anche se sicuramente non bisserà i successi del Godzilla di Gareth Edwards né del Kong: Skull Island di Jordan Vogt-Roberts. Forse anche le pessime recensioni ricevute oltreoceano non hanno giovato alla vita in sala del film.



Stando a questi dati e a una recente intervista con Deadline di Toby Emmerich, boss di Warner Bros, e del presidente dello studio, Peter Roth, l'atteso e chiacchierato Godzilla vs Kong previsto per il prossimo anno potrebbe subire uno slittamento. I due hanno parlato del grande investimento della società nel MonsterVerse, e soprattutto Emmerich si è detto estremamente fiducioso nel progetto, anche se il crossover diretto da Adam Wingard (You're Next, Death Note) potrebbe essere posticipato dall'attuale slot del 28 maggio 2020.



Le parole di Emmerich sono state le seguenti: "Il film offrirà ai fan lo spettacolo che stavano cercando, ma forse lo rimanderemo di qualche mese, per un'uscita diverse sempre nel 2020, così da confezionare un film A+ per tutti gli appassionati". Se si tratta di migliorare le cose, ben venga.



Nel cast di Godzilla vs Kong troveremo Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgard, Eiza Gonzalez, Kyle Chandler, Rebecca Hall e Danai Gurira.