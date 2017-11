Boss Level: Mel Gibson e Frank Grillo nel thriller di Joe Carnahan

stanno ultimando le trattative per interpretare i protagonisti nel nuovo thriller di Joe Carnahan , intitolato. Carnahan, regista di, si potrà anche avvalere dell'apporto del produttore. Gibson potrebbe tornare a recitare in un genere che gli ha portato molta fortuna in passato.

In Boss Level, Frank Grillo potrebbe interpretare il personaggio di un veterano delle forze speciali intrappolato in un continuo loop in cui muore ogni giorno mentre il ruolo offerto a Mel Gibson al momento rimane sconosciuto.

Frank Grillo, star de La notte del giudizio, ha recentemente preso parte ai film The Crash di Aram Rappaport, Stephanie di Akiva Goldsman, Zhang Iang II di Jing Wu, Beyond Skyline di Liam O'Donnell e L'autista di Jeremy Rush insieme a Garret Dillahunt.

Mel Gibson ha fatto parte recentemente del cast di Daddy's Home di Sean Anders e ha vinto due Oscar al miglior montaggio e al miglior sonoro per il suo ultimo film da regista, La Battaglia di Hacksaw Ridge.