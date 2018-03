Boss Level, Annabelle Wallis raggiunge Mel Gibson e Frank Grillo nel cast del film

Come riporta quest'oggi il puntualissimo, la bella e talentuosa) è ufficialmente entrate nel cast dell'annunciato Boss Level , nuovo action-thriller scritto e diretto dache vedrà protagonisti anche

Boss Level segue la vicenda molto particolare di un veterano delle forze speciali costretto a rivivere la propria morte costantemente. Per porre fine a questa tortura sarà costretto a scoprire il responsabile del suo omicidio. Frank Grillo sarà il veterano ed è facile supporre che a Mel Gibson venga affidato il ruolo del killer.



A far parte del già nutrito cast di protagonisti c'è anche Naomi Watts, che nell'ultimo anno è comparsa al cinema nei film Il libro di Henry di Colin Trevorrow, insieme ai giovani Jacob Tremblay e Jaeden Lieberher, The Glass Castle di Destin Daniel Cretton, con Brie Larson e Woody Harrelson, e presto sarà in Ophelia di Claire McCarthy. Per Joe Carnahan si tratta dell'ottavo film in carriera, a quattro anni di distanza dall'ultimo diretto, Stretch - Guida o muori. Come sceneggiatore ha firmato recentemente lo script del remake de Il giustiziere della notte e in qualità di produttore ha lavorato al film L'autista, con protagonista proprio Frank Grillo.



Boss Level prodotto da Lorenzo di Bonaventura e dalla Emmett/Furla/Oasis Production vedrà nel cast anche Will Sasso, per una un'uscita ufficiale in territorio americano ancora a data da destinarsi, anche se la release sarà quasi certamente fissata per il 2019.