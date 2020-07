Borrego: un nuovo e avvincente survival thriller per Lucy Hale

Come scrive nelle ultime ore il puntualissimo Hollywood Reporter, dopo aver interpretato il ruolo principale nel terribile Fantasy Island di Jeff Wadlow, Lucy Hale ha trovato il suo nuovo progetto cinematografico in Borrego, nuovo avvincente thriller che la vedrà recitare al fianco di Nicholas Gonzalez.

Stando al sito americano, la protagonista di Pretty Little Liars e Obbligo o Verità? ha recentemente firmato per interpretare il ruolo di una giovane botanica che si trasferisce per lavoro in una piccola cittadina nel deserto per studiare una nuova specie di pianta invasiva. Mentre è nel bel mezzo delle sue ricerche, assiste all'abbattimento di un aereo, decidendo di investigare finendo per essere catturata da un inesperto mulo della droga che la costringe a seguirlo in mezzo al deserto fino al luogo dello schianto del mezzo volante.



Gonzalez interpreterà lo sceriffo locale della cittadina, e in passato ha anche avuto un ruolo ricorrente in Pretty Little Liars. Il suo personaggio si mette alla ricerca della figlia ribella che decide di rintracciare nel deserto la botanica scomparsa, il tutto mentre si muove in background tutto il cartello della droga interessato all'affare del mulo.



Borrego sarà scritto e diretto dall'esordiente Jesse Harris. Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare nel 2021.