Borg McEnroe, il figlio di uno dei protagonisti partecipò al film!

Nel 2017 nelle sale di tutto il mondo arrivava nelle sale Borg McEnroe, pellicola che racconta la celebre rivalità tra i due tennisti che tra il 1978 e il 1981 si sono incontrati sul terreno di gioco ben 14 volte. Il film, in particolare, ripercorreva uno dei loro match più famosi, Wimbledon 1980.

Quando si parla di biopic molto spesso si tende a romanzare eccessivamente la vita di chi si sta raccontando. La rivalità tra i due tennisti, entrata nella storia dello sport, è stata raccontata nella pellicola tentando di risultare il più fedeli possibili alla storia originale. All'interno del film sono presenti diversi riferimenti e easter egg tra oggetti di scena e frasi realmente dette dai due protagonisti. Ma uno dei più importanti riguarda proprio un interprete del film.

Mentre è in lavorazione anche un nuovissimo biopic sullo sportivo Wim Hof, Borg McEnroe continua ad essere uno degli ultimi esempi di biopic validi al cinema. Uno dei riferimenti più importanti del film riguarda proprio l'attore che ha interpretato il giovane Borg. L'interprete in questione non è altro che Leo Borg, figlio del celebre tennista che, nel film, si è ritrovato ad interpretare proprio suo padre.

