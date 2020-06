Bordertown e le minacce della polizia al film d'inchiesta con Jennifer Lopez

Questa sera su Iris alle ore 21:00 verrà mandato in onda Bordertown, film con protagonisti Jennifer Lopez e Antonio Banderas incentrato su alcune inchieste sulle numerose donne messicane assassinate a Ciudad Juárez. Tuttavia, la produzione della pellicola non se la passò bene, arrivando addirittura a essere minacciata.

Dopo la loro collaborazione in Selena, il regista Gregory Nava e Jennifer Lopez contavano di poter nuovamente lavorare insieme a un nuovo progetto. Già nel 1998 i due cominciarono a parlare del progetto Bordertown basato su una serie di assassini irrisolti a Ciudad Juárez, Chihuahua, una "città fabbrica" al confine tra il Texas e il Messico. Già molti anni prima dell'effettivo inizio delle riprese la Lopez dichiarò: "Fin dalla prima volta che venni a sapere di queste atrocità nel 1998, quando Gregory Nava venne da me parlandomi di questo progetto, ho voluto disperatamente raccontare questa storia. Ho iniziato a lavorare sul come poter realizzare il film e su come far porre l'attenzione del mondo su questa tragedia in modo da creare pressioni al governo messicano sperando che la giustizia faccia il suo corso".

L'argomento trattato nel film era quindi molto spinoso e controverso e questo portò la produzione a subire tutta una serie di circostanze sfavorevoli proprio durante le riprese del film. All'epoca della promozione di Bordertown, Nava affermò che produzione e cast ricevettero delle minacce anonime, mentre la produttrice Barbara Martinez-Jitner accertò che la polizia aveva iniziato a minacciare gli abitanti della località in cui si svolgevano le riprese se questi avessero agevolato le stesse. Dulcis in fundo, un furgone-camerino della produzione fu oggetto di vandalismo e fu saccheggiato. Dal suo interno vennero rubati oggetti ed equipaggiamento per un valore di 100mila dollari.

La pellicola, purtroppo, si rivelò un flop, incassando solo 8 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 21 milioni e la critica non si dimostrò accondiscendente. Su queste pagine vi rimandiamo alla nostra recensione di Bordertown.