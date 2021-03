Borderlands: un volto di Creed 2 si unisce al cast del film tratto dal videogame

Secondo quanto riportato da Variety, Florian Munteanu si è appena unito al cast di Borderlands, il film tratto dal popolare videogame che vedrà alla regia Eli Roth. Munteanu è particolarmente noto al grande pubblico per aver ricoperto il ruolo del figlio di Ivan Drago nel film campione di incassi Creed II con Michael B. Jordan protagonista.

All'interno della pellicola, l'attore statuario dovrebbe interpretare Krieg, il nerboruto protettore della protagonista Tiny Tina, l'esplosiva teenager che ha ispirato il film. Munteanu raggiungerà così nel cast del film Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis e Jack Black. Ariana Greenblatt darà invece il volto proprio a Tiny Tina. Nel videogame, Krieg - che in tedesco significa "guerra" - porta con se un'enorme ascia e ha l'alito di fuoco.

Le riprese sono attualmente in corso e si stanno svolgendo in Ungheria, come confermato dal produttore qualche giorno fa. Randy Pitchford non ha fornito ulteriori dettagli sulla lavorazione, ma si tratta di un'ulteriore conferma del fatto che lo studio sta lavorando a stretto contatto con il regista di Cabin Fever per trasporre la propria IP sul grande schermo. Una notizia che sicuramente farà piacere agli appassionati di videogiochi, viste le molte delusione arrivate in questi anni sul fronte degli adattamenti videoludici.

Jack Black non comparirà in carne e ossa ma presterà la sua fantastica e inconfondibile voce al robot Claptrap, mascotte sarcastica della saga videoludica. Basato sulla saga videoludica sviluppata da Gearbox Software e pubblicata da 2K, Borderlands è scritto da Craig Mazin, sceneggiatore noto per aver creato l'acclamata serie HBO Chernobyl.

Pitchford è un veterano del franchise e fondatore di Gearbox Entertainment Company, e Strauss Zelnick, chairman e CEO di Take-Two Interactive. Il film, lo ricordiamo, è ancora in attesa di una data di uscita.