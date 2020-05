Borderlands, è ufficiale: Cate Blanchett sarà Lilith nel film di Eli Roth

Le trattative tra Lionsgate e Cate Blanchett sono andate a buon fine: l'attrice vestirà ufficialmente i panni di Lilith nell'adattamento cinematografico di Borderlands diretto da Eli Roth. A confermarlo è un comunicato stampa diffuso dallo studio insieme al commento entusiasta del regista.

"Sono fortunato di poter avere la straordinaria Cate Blanchett nel cast di Borderlands. Veniamo da una fantastica collaborazione ne Il mistero della casa del tempo, e credo che non ci sia nulla che non possa fare" ha dichiarato Roth (via Bloody Disgusting) "Dal dramma alla commedia e ora all'azione, Cate brilla in ogni singola scena. Per un regista lavorare con lei è un sogno che diventa realtà, e mi sento fortunato di poterlo fare nuovamente in un progetto ancora più ambizioso. Tutti danno il massimo per lavorare con Cate, e so che insieme riusciremo ad aggiungere un altro personaggio iconico alla sua già leggendaria carriera."

Basato sulla saga videoludica sviluppata da Gearbox Software e pubblicata da 2K, Borderlands è scritto da Craig Mazin, sceneggiatore noto per aver creato l'acclamata serie HBO Chernobyl e al quale lo stesso network ha affidato la serie tratta da The Last of Us, a cui lavorerà insieme a Neil Druckmann.

Tra i produttori esecutivi del progetto troveremo anche Randy Pitchford, veterano del franchise e fondatore di Gearbox Entertainment Company, e Strauss Zelnick, chairman e CEO di Take-Two Interactive. Il film, lo ricordiamo, è ancora in attesa di una data di uscita.