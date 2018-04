Borderlands: rivelati finalmente i personaggi e il regista?

Prepariamoci per un altro adattamento cinematografico di un videogioco, con classificazione R, visto che il film Borderlands, di Lionsgate, sembra finalmente procedere verso la fase di produzione.

I film tratti dai fumetti hanno fatto faville sin dall'uscita di X-Men, nel 2000, ma, come dimostra il recente successo di Rampage di Brad Peyton, c'è voluto molto più tempo alle pellicole tratte dai videogiochi, per diventare godibili e apprezzabili. La "maledizione del videogioco" ha colpito un sacco di titoli negli ultimi anni, ma forse le cose potrebbero cambiare, proprio sull'oda del successo del film con The Rock.

Borderlands è in fase di progettazione dal 2015, e ora, The Hashtag Show rivela alcune curiosità. Non solo c'è un sappiamo qualcosa dl possibile regista di Borderlands, ma il sito elenca anche le descrizioni del casting per i personaggi principali e secondari. I fan del franchise apocalittico possono quindi controllare con i propri occhi chi sarà chi!

Avi Arad di The Amazing Spider-Man 2, supervisionerà il film, e la sceneggiatura è di Oren Uriel, di The Cloverfield Paradox. Dopo il suo lavoro su The Lego Batman Movie e l'imminente Nightwing, il sito afferma che Chris McKay pare essere il favorito per la regia di Borderlands.

Inoltre, il sito sottolinea che il film si dirigerà verso uno stile simile a quello di Mad Max: Fury Road/Guardiani della Galassia. I giochi di Borderlands sono noti per il loro stile ironico, intervallato da personaggi sboccati, quindi è facile immaginare come i film dei Guardiani di James Gunn potrebbero influenzare i film.

Il primo videogioco di Borderlands uscì nel 2009 e combinò il classico stile sparatutto in prima persona, con gli elementi di costruzione di un personaggio tipici di un gioco di ruolo. Ognuno dei quattro personaggi principali aveva infatti personalità e caratteristiche uniche, cosa che, pare, sembra essere presente anche nella sceneggiatura.

Che ne dite?