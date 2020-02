Borderlands: Randy Pitchford annuncia un film diretto da Eli Roth ma poi cancella il tweet

E' giallo nella notte: Randy Pichford, ceo di Gearbox Software, nelle scorse ore ha pubblicato un tweet nel quale annunciava un adattamento cinematografico del celebre videogame Borderlands diretto da Eli Roth e distribuito dalla Lionsgate.

Sfortunatamente lo stesso Pitchford ha rimosso il post pochi minuti dopo, ma gli utenti di Reddit non se lo sono fatti sfuggire. Come potete vedere in calce all'articolo, sul celebre blog sono state infatti riportate per filo e per segno le parole del dirigente, che aveva scritto sulla sua pagina ufficiale:

"Sono molto entusiasta di dare il benvenuto ad Eli Roth come regista del film Borderlands in sviluppo con Lionsgate e Arad Productions. Vi invitiamo a fare lo stesso e vi ricordiamo di assicurarvi un posto al @GearboxOfficial Main Theatre Show a #PAXEast il 27/02 per saperne di più. #borderlandsmovie".

Al momento non è chiaro perché il tweet sia stato cancellato, e probabilmente ne sapremo davvero di più la prossima settimana durante l'evento annunciato. Che il tweet di Pitchford è comparso in anticipo sui tempi? Che gli accordi non siano ancora stati presi ufficialmente? Staremo a vedere.

Per il momento non ci resta che rimanere in attesa: ovviamente vi terremo aggiornati, quindi continuate a seguire i nostri canali.

Nel frattempo diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla presentazione di Clownapocalypse, il nuovo franchise horror di Eli Roth, e alla recensione di Aftershock.