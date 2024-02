Borderlands, non tutti approvano le foto di Cate Blanchett: 'Meglio Jennifer Lawrence'

La nostra Cate ha sfoggiato degli inediti capelli rossi nella prima foto in cui veste i panni di Lilith (uno dei personaggi più iconici dell'amatissimo videogioco), scatenando reazioni che, se in alcuni casi hanno mostrato da parte dei fan un incontenibile entusiasmo, in altre occasioni hanno anche dato voce a chi sembrerebbe avere qualcosa da ridire.

Borderlands sta facendo parlare di sé ancora prima di uscire in sala: il film diretto da Eli Roth (Hostel, Thanksgiving) è stato protagonista di questa giornata grazie alle prime foto pubblicate sul web, con i fan che sono immediatamente corsi in massa a commentare l'aspetto degli attori protagonisti, soffermandosi soprattutto su Cate Blanchett.

Perfect 10! good one to be honest. — Miami Nation (@MiamiNationPFL) February 20, 2024

She definitely has the vibe. — Self Made Mindset (@iamself1made) February 20, 2024

WTH she way too old for that role 🤦‍♂️ — ZarEL//LastGen🙏🥱 (@Zilla500) February 20, 2024