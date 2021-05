Borderlands, ecco il logo ufficiale del film con Cate Blanchett e Kevin Hart

Mentre proseguono le riprese dell'attesissimo Borderlands di Eli Roth, omonimo adattamento cinematografico del videogioco sandbox dei talenti di Gearbox, la produzione ha condiviso tramite pagine social il logo ufficiale del film con un cast all-star davvero impressionante per un titolo di questo genere.

Hart ha precedentemente dichiarato sul film in didascalia: "Questo film sarà speciale! Preparatevi gente... l'azione è davvero folle. Sono davvero grato per questa incredibile opportunità. L'operazione sconvolgi il mondo è appena iniziata". Insieme all'attore troveremo nel cast anche Cate Blanchett, Jack Black, Edgar Ramirez, Jamie Lee Curtis, Florian Munteanu e Haley Bennett.



Basato sulla saga videoludica sviluppata da Gearbox Software e pubblicata da 2K, Borderlands è scritto da Craig Mazin, sceneggiatore noto per aver creato l'acclamata serie HBO Chernobyl e al quale lo stesso network ha affidato la serie tratta da The Last of Us, a cui lavorerà insieme a Neil Druckmann.

Tra i produttori esecutivi del progetto troveremo anche Randy Pitchford, veterano del franchise e fondatore di Gearbox Entertainment Company, e Strauss Zelnick, chairman e CEO di Take-Two Interactive. Il film, lo ricordiamo, è ancora in attesa di una data di uscita.



Un progetto che diventa sempre più interessante di settimana in settimana. Fateci sapere cosa ne pensate delle parole di Hart e quanto state aspettando questa trasposizione nei commenti in calce alla notizia.