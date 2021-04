Borderlands: Kevin Hart, Jamie Lee Curtis e il resto del cast nella prima foto ufficiale

La produzione di Borderlands, adattamento live-action dell'omonimo videogioco, si prepara a partire, e dopo l'ingresso di Javina Gavankar nel cast è arrivata la prima foto in cui gli attori del cast, anche se non ancora al completo, sono riuniti. A pubblicarla è stato Kevin Hart sul suo profilo Instagram.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, nella foto insieme a Kevin Hart sono in posa Haley Bennett, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt e Florian Munteanu, oltre al regista di Borderlands Eli Roth. La didascalia recita: "La gang di Borderlands è finalmente insieme... andiamoooo!"

Le riprese del film, che sarà girato a Budapest, dovrebbero partire nelle prossime settimane, mentre Lionsgate non ha ancora comunicato ufficialmente la data di uscita. Sembra piuttosto probabile che Borderlands sarà al cinema nell'estate del 2022.

Saranno nel cast di Borderlands anche Edgar Ramirez, Jack Black, Cate Blanchett, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Charles Babalola, Ryann Redmond, Benjamin Byron Davis e Steven Boyer. Anche il comico Bobby Lee avrà un ruolo nel film.

"Sono entusiasta di lavorare con questo cast incredibile e di prim'ordine" ha detto recentemente il regista Eli Roth. "Ogni singola parte conta ed eleva il film, e abbiamo il meglio del meglio per rendere davvero spettacolare Borderlands. Adoro i film in cui ogni personaggio conta, e puoi ottenere ciò solo con un cast eccezionale. Ognuno di questi attori porterà qualcosa di speciale al film."