Borderlands, Kevin Hart condivide una nuova foto dal set: 'L'azione è fuori di testa!'

Continuano le riprese dell'attesissimo Borderlands, adattamento cinematografico diretto da Eli Roth dell'omonimo videogioco sandbox sviluppato da Gearbox, e proprio dal set del film all-star il co-protagonista Kevin Hart, interprete di Roland, ha condiviso una nuova foto dal dietro le quinte, lasciando anche un commento interessante.

Hart ha infatti scritto in didascalia: "Questo film sarà speciale! Preparatevi gente... l'azione è davvero folle. Sono davvero grato per questa incredibile opportunità. L'operazione sconvolgi il mondo è appena iniziata". Insieme all'attore troveremo nel cast anche Cate Blanchett, Jack Black, Edgar Ramirez, Jamie Lee Curtis, Florian Munteanu e Haley Bennett.



Basato sulla saga videoludica sviluppata da Gearbox Software e pubblicata da 2K, Borderlands è scritto da Craig Mazin, sceneggiatore noto per aver creato l'acclamata serie HBO Chernobyl e al quale lo stesso network ha affidato la serie tratta da The Last of Us, a cui lavorerà insieme a Neil Druckmann.

Tra i produttori esecutivi del progetto troveremo anche Randy Pitchford, veterano del franchise e fondatore di Gearbox Entertainment Company, e Strauss Zelnick, chairman e CEO di Take-Two Interactive. Il film, lo ricordiamo, è ancora in attesa di una data di uscita.



Un progetto che diventa sempre più interessante di settimana in settimana. Fateci sapere cosa ne pensate delle parole di Hart e quanto state aspettando questa trasposizione nei commenti in calce alla notizia.