Borderlands: Jamie Lee Curtis nell'adattamento del videogioco diretto da Eli Roth!

Come riportato da diverse testate internazionali, Jamie Lee Curtis si è unita al cast dell'adattamento cinematografico del popolare videogame Borderlands, che vedrà alla regia Eli Roth. Del cast facevano già parte la protagonista Cate Blanchett e Kevin Hart, con la Curtis che si occuperà di interpretare il ruolo di Tannis.

Si tratta di un personaggio ispirato alla Dottoressa Patricia Tannis, che lavora come archeologa sul pianeta Pandora e la cui esperienza potrebbe aiutare a ritrovare una misteriosa cassaforte al cui interno ci sono dei preziosi oggetti legati ad una tecnologia aliena. Tannis, inoltre, ha avuto delle esperienze in passato con Lilith. Cate Blanchett interpreterà la protagonista Lilith.

Sulla opportunità di lavorare con la Curtis, il regista ha dichiarato: "Lavorare con l'iconica Jamie Lee Curtis era da tempo un mio sogno, quindi sono emozionatissimo per il fatto che possa portare il suo umorismo, il suo calore e la brillantezza al ruolo di Tannis". Gli fa eco il presidente della Lionsgate Nathan Kahane: "Jamie è unica e nei suoi personaggi ci sono profondità e gravitas, ma è anche abilissima nell'intrattenere, domina lo schermo. A questo punto Jamie è per noi come un membro della famiglia".

Kevin Hart sarà invece il protagonista maschile, Roland, del quale Roth aveva detto: "Quello in Borderlands sarà un ruolo diverso da quelli a cui è abituato e non vediamo l'ora di coinvolgere ed entusiasmare il pubblico con un lato di Kevin che non hanno mai visto prima. Sarà un Roland fantastico".

Basato sulla saga videoludica sviluppata da Gearbox Software e pubblicata da 2K, Borderlands è scritto da Craig Mazin, sceneggiatore noto per aver creato l'acclamata serie HBO Chernobyl e al quale lo stesso network aveva affidato la serie tratta da The Last of Us, prima della sua uscita a favore di Kantemir Balagov.