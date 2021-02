Borderlands, anche Jack Black si unisce al cast: sarà la voce di Claptrap

Come riporta Deadline, l'annunciato e attesissimo adattamento cinematografico di Borderlands, saga videoludica firmata Gearbox Software, segnerà un nuova reunion tra Eli Roth e il mitico Jack Black dopo Il mistero della Casa del Tempo, dove ha per altro recitato un'altra protagonista del prossimo progetto, Cate Blanchett.

Se la straordinaria attrice vestirà i panni di Lilith nel film, dove ci sarà anche Kevin Hart nel ruolo di Roland e Jamie Lee Curtis in quello di Tannis, Jack Black non comparirà in carne e ossa ma presterà la sua fantastica e inconfondibile voce al robot Claptrap, mascotte sarcastica della saga videoludica.



Basato sulla saga videoludica sviluppata da Gearbox Software e pubblicata da 2K, Borderlands è scritto da Craig Mazin, sceneggiatore noto per aver creato l'acclamata serie HBO Chernobyl e al quale lo stesso network ha affidato la serie tratta da The Last of Us, a cui lavorerà insieme a Neil Druckmann.

Tra i produttori esecutivi del progetto troveremo anche Randy Pitchford, veterano del franchise e fondatore di Gearbox Entertainment Company, e Strauss Zelnick, chairman e CEO di Take-Two Interactive. Il film, lo ricordiamo, è ancora in attesa di una data di uscita.



Un progetto che diventa sempre più interessante di settimana in settimana.



Fateci sapere cosa ne pensate del casting di Jack Black nella parte di Claptrap nei commenti in calce alla notizia.